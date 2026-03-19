Відзнаками заохочено поліцейських, які у складі Сил безпеки та оборони виконують бойові завдання із захисту територіальної цілісності України. Нагороди їм вручив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький.



Під час візиту за місцем дислокації підрозділу полковник поліції поспілкувався з бійцями та ознайомився з їхніми нагальними потребами.



За мужність і самовіддані дії, проявлені під час виконання завдань із оборони держави, поліцейським вручено відзнаки Президента України «За оборону України» та інші заохочувальні нагороди.



«Ваші нагороди – це визнання вашої мужності, відваги та незламності. Війна триває, попереду ще багато викликів. Тож ми й надалі маємо сумлінно виконувати бойові завдання та захищати Україну», – зазначив Михайло Білецький.



Стрілецький батальйон поліції Тернопільщини – це підрозділ, сформований із мотивованих правоохоронців, які з перших днів повномасштабної війни стали на захист держави та виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.





Continue Reading