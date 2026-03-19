Надзвичайники минулої доби гасили 10 пожеж на Тернопільщині. З них 7 – у природних екосистемах.

Горіли суха трава, очерет і пожнивні залишки, повідомили в обласній ДСНС.

Загоряння виникали у Кременці, а також у селах Бертники, Івачів Долішній, Великий Глибочок, Чабарівка та Трибухівці. Найбільші площі – у селі Бертники (2,5 га) та у селі Івачів Долішній (1,5 га).

Станом на 19 березня в області вже зареєстровано 60 пожеж у природних екосистемах на площі близько 33 гектарів.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

«Переважна більшість пожеж у природних екосистемах не є випадковими – це наслідок свідомих дій людей. Випалювання сухої рослинності швидко виходить з-під контролю, спричиняє масштабні загоряння і створює реальну загрозу для житлових будинків, господарств та інфраструктури.

Закликаємо припинити практику випалювання сухої трави та не провокувати пожежі, які можуть мати тяжкі наслідки», – наголошують рятувальники.