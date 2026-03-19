На 65-у році життя раптово зупинилося серце почесного жителя Підволочиської територіальної громади, аграрія, успішного керівника, депутата кількох скликань обласної та районної рад, люблячого батька, чоловіка і дідуся – Олександра Феодосійовича Самсоненка.

«Його життя було прикладом відданості своїй справі, громаді та людям. Він залишив по собі добру пам’ять, щиру повагу і вдячність усіх, хто мав честь працювати поруч, спілкуватися та розділяти з ним життєвий шлях.

Підволочиська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким, колегам, друзям та всім, хто знав і поважав Олександра Феодосійовича.

Нехай Господь прийме його душу у Своє Царство, а світла пам’ять про нього назавжди житиме у наших серцях.

Вічна пам’ять», – написали у Підволочиській громаді.

Попрощатися можна буде в пʼятницю 20 березня о 10.30 год. в селі Качанівка на офісі ТОВ «Агро-Рось».