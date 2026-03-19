16 березня 2026 року в місті Бидгощ (Республіка Польща) в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ Наталія Безпалова, професор кафедри Роман Циквас та доцент Роман Гах розпочали участь у навчанні в межах міжнародного проєкту «Polsko-Ukrainskie Regionalne Adaptacyjne Centra – Vol.3».

Проєкт співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії». Головним реалізатором проєкту є Stowarzyszenie Akademicki Związek Sportowy WSG, а підтримку його реалізації забезпечує Wyższa Szkoła Gospodarki.

Важливо, що з української сторони у проєкті беруть участь ще п’ять закладів вищої освіти, зокрема: Національний університет фізичного виховання і спорту України, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Запорізький національний університет, Харківська академія фізичної культури і спорту та Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, що засвідчує широку міжінституційну співпрацю та спільну зацікавленість у розвитку сучасних адаптаційних, реабілітаційних і соціально орієнтованих практик.

Програма навчання спрямована на опанування сучасних підходів до організації діяльності адаптаційних центрів, розвиток міждисциплінарної взаємодії, а також удосконалення практичних компетентностей у сфері психологічної підтримки, ерготерапії та соціальної адаптації різних категорій населення.

Участь представників Західноукраїнського національного університету в цьому міжнародному проєкті має важливе практичне значення, адже на базі класичного університету Тернополя буде відкрито адаптаційний центр, який стане осередком підтримки, взаємодії та впровадження сучасних підходів до адаптації й реабілітації.

Отримані знання, практичні напрацювання та встановлені професійні контакти сприятимуть подальшому розвитку кафедри фізичної реабілітації і спорту, удосконаленню освітнього процесу, розширенню міжнародної співпраці та реалізації важливих соціальних ініціатив у Західноукраїнському національному університеті.