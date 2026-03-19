Гірку звістку отримала ще одна родина. В аварії обірвалося життя молодшого сержанта Ігоря Медведєва із села Звиняч на Чортківщині. Залишились у смутку без свого Захисника дружина, син, дві доньки. Вічна пам’ять та шана!

«Зі скорботою повідомляємо про те, що під час проходження військової служби трагічно обірвалося життя ще одного захисника. В дорожньо-транспортній аварії поблизу населеного пункту Дмитрівка Богодухівського району Харківської області загинув житель села Звиняч, токар відділення слюсарно-механічних робіт ремонтного взводу автомобільної техніки, молодший сержант МЕДВЕДЄВ Ігор Юрійович (03.04.1972 р. н.).

Висловлюємо щирі співчуття дружині, синові, двом донькам, всім родичам і близьким загиблого Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

Завтра, 20 березня, о 13:00 в Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла, м. Чортків відбудеться зустріч загиблого Героя», – повідомили у Білобожницькій громаді.