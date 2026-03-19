У неділю, 15 березня, в містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) завершилися XIV зимові Паралімпійські ігри 2026 року, за підсумками яких збірна України здобула 19 нагород: три золотих, вісім срібних та вісім бронзових медалей, посівши третє місце у світі та перше у Європі за загальною кількістю здобутих нагород.

Відтак, збірна України завершила Паралімпіаду-2026 як одна із найсильніших команд світу.

Парабіатлоніст з Тернополя Тарас Радь ста6в одним із найуспішніших спортсменів Національної паралімпійської збірної команди України, здобувши в підсумку чотири нагороди. Про це повідомили у Тернопільській області.

На рахунку Тараса золота медаль – у чоловічій спринтерській гонці в класі сидячи; срібна – у змішаній естафеті (4×2,5 км) з лижних перегонів; срібна – у спринті-переслідуванні у класі сидячи; бронзова – у чоловічій індивідуальній гонці в класі сидячи.

“Вітаємо Тараса Радя з успішним виступом на Паралімпіаді-2026. Здобуті нагороди є яскравим свідченням сили духу, наполегливості, високої майстерності та незламної волі до перемоги. Такі досягнення є великою гордістю для Тернополя та всієї України, прикладом для молоді й натхненням для усіх, хто прагне досягати високих результатів”, — йдеться у повідомленні.

Для тернополянина це вже друга золота паралімпійська медаль у кар’єрі. Свій перший титул спортсмен здобув на Паралімпіаді у Пекіні, перемігши у гонці на 12,5 км.

Тарас Радь є Заслуженим майстром спорту України, представляє тернопільський центр «Інваспорт» та навчався на факультеті фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Фото зі сторінки Національного комітету спорту інвалідів України.