У частині Тернополя через відключення світла не курсують тролейбуси
У Тернополі 19 березня тимчасово припинено рух тролейбусів через житлові масиви «Східний» і «Сонячний».
Обмеження пов’язані з відключенням електроенергії на цих ділянках.
Рух електротранспорту відновиться орієнтовно після 14:00, повідомили у Тернопільській міській раді.
Актуальну інформацію про пересування транспорту можна переглядати в мобільному застосунку «е-Тернопіль» (у розділі «Де транспорт»), який доступний на операційній системі Android або на iOS.