У Тернополі 19 березня тимчасово припинено рух тролейбусів через житлові масиви «Східний» і «Сонячний».

Обмеження пов’язані з відключенням електроенергії на цих ділянках.

Рух електротранспорту відновиться орієнтовно після 14:00, повідомили у Тернопільській міській раді.

Актуальну інформацію про пересування транспорту можна переглядати в мобільному застосунку «е-Тернопіль» (у розділі «Де транспорт»), який доступний на операційній системі Android або на iOS.