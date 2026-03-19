Бережанські поліцейські затримали зловмисницю, котра викрала 40 тисяч гривень, виплачених потерпілому як грошову допомогу за загиблого сина.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.



До поліції в Бережанах звернувся місцевий житель із заявою про крадіжку 40 тисяч гривень.

Зі слів потерпілого, днями він отримав частину одноразової грошової допомоги, яку йому виплачують як батькові загиблого на війні захисника, проте кошти з будинку зникли.

Поліцейські встановили, що причетна до крадіжки знайома потерпілого – раніше судима 43-річна жителька одного з сіл Бережанської громади.

Жінка напередодні приходила до помешкання чоловіка.

Зловмисницю затримали. Крадені кошти вилучили.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігурантці підозри та обрання запобіжного заходу.