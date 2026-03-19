18 березня у полі на території Теребовлянської громади піротехніки ДСНС вилучили та знищили залишки ворожої крилатої ракети Х-101 з бойовою частиною.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

“Такі предмети становлять реальну загрозу для життя і можуть спрацювати у будь-який момент”, — розповіли у Службі порятунку.

У поліції області додали, що уламки ворожої ракети між населеними пунктами Кам’янка та Романівка під час польових робіт виявив місцевий житель.

“Невідомим предметом виявилися залишки російської крилатої ракети Х – 101 з двома бойовими частинами. Радіус її ураження близько 500 метрів”, – повідомили в поліції.

Експерти припускають, що ціль була знищена силами протиповітряної оборони, а її уламки стали помітними лише після того, як зійшов сніг.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів — не підходьте, не торкайтеся та негайно повідомте за номером 101.