Прокуратура вимагає стягнути з філії ДП «Ліси України» 3,7 млн грн за незаконну порубку дерев.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури подали позов в інтересах держави до ДП «Ліси України» про відшкодування 3,7 мільйони гривень шкоди, заподіяної довкіллю наслідок незаконної порубки дерев.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що через недбалість працівників філії «Кременецького лісового господарства», які не забезпечили охорону лісу, було незаконно зрубано дерева різних порід на площі лісництва понад 20 га.

Оскільки лісгосп є постійним користувачем ділянки, він несе повну матеріальну відповідальність за збереження дерев. Екологи підрахували, що сума збитків громаді та державі 3,7 мільйони гривень.

Господарський суд відкрив провадження у справі.