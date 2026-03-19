До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 24-річна жителька обласного центру, яка повідомила, що стала жертвою шахрайства під час спроби придбати автомобіль з-за кордону.



За словами потерпілої, вона знайшла в інтернеті оголошення про послуги з викупу та доставки авто з Європи. Під час спілкування невідомі запевнили жінку, що давно займаються пригоном транспортних засобів, надали їй варіанти автомобілів на європейських майданчиках та переконали у надійності своїх послуг.



Після вибору автомобіля – Renault Kangoo, 2017 року випуску, дизельного типу, – сторони нібито оформили онлайн-договір.



Надалі заявниця здійснила три грошові перекази: за бронювання транспортного засобу, оформлення документів та сплату податків. Загальна сума, яку вона перерахувала на вказаний банківський рахунок, склала 298 433 гривні.



Згодом так звані «пригонщики» повідомили, що автомобіль за кілька днів доставлять до одного з обласних центрів, звідки його можна буде забрати.



Однак у визначені терміни транспортний засіб жінка не отримала, а зловмисники перестали виходити на зв’язок і заблокували її.



За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до шахрайства, повідомили в обласній поліції.



Поліцейські вкотре застерігають громадян: купуючи автомобіль через інтернет, не перераховуйте кошти наперед незнайомим особам, навіть якщо вони надсилають договори, фотографії документів чи посилання на нібито перевірені майданчики. Перед укладенням угоди варто ретельно перевіряти продавця, користуватися лише офіційними та перевіреними сервісами, а також не довіряти пропозиціям, які супроводжуються вимогою термінової передоплати.



Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про подібні випадки, звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.





