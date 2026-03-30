У Силах оборони відкрили понад 2000 вакансій для IT-фахівців: кого шукають
У Силах оборони з’являється нова роль – IT-фахівці в підрозділах, угрупованнях військ і командуваннях. Їхнє завдання – забезпечувати ефективність цифрових продуктів для військових, швидко впроваджувати їх і масштабувати там, де вони потрібні.
Для цього Міністерство оборони України створює IT-вертикаль – мережу фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях – від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони.
Наразі відкрито понад 2000 вакансій у різних підрозділах і органах управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua
Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці – для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.
Що змінює IT-вертикаль
Тепер у кожному підрозділі буде свій IT-фахівець, який:
розуміє реальні потреби підрозділу;
координує впровадження рішень;
дає зворотний зв’язок розробникам;
ініціює нові зміни.
«Сучасна війна – не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську – на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», – зазначив Міністр оборони України Михайло Федоров.
«У сучасних організаціях IT – це важлива частина команди. Тепер такі ролі системно з’являтимуться у ЗСУ. IT-вертикаль дасть глибоке розуміння потреб військових та дозволить розвивати цифрові сервіси не “згори вниз”, а через постійний живий зв’язок на всіх рівнях. Це фактично наша система кровообігу, яка має охопити все військо», – наголосила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Кого шукають
До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:
керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);
проєктний менеджер (Project Manager);
аналітик даних (Data Analyst);
бізнес-аналітик (Business Analyst);
фахівець із супроводження продукту (Product Support);
фахівець із документального супроводження (Technical Writer).
Це ключові ролі, які забезпечують впровадження та розвиток цифрових рішень безпосередньо в підрозділах.
Чому це важливо
IT-вертикаль на практиці дає:
швидкість – рішення з’являються у підрозділах без бюрократичних затримок;
ефективність – технології масштабуються там, де вони потрібні;
контроль – IT-фахівець на місці збирає потреби та відгуки;
ініціативність – фахівці можуть пропонувати власні ініціативи.
Кконцепцію ІТ-вертикалі вперше представили у грудні на Digital Defence Forum. Першим підрозділом, який затвердив оновлену структуру, стала Державна спеціальна служба транспорту, де вже працює перший керівник підрозділу цифрової трансформації.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.