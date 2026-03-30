У Силах оборони з’являється нова роль – IT-фахівці в підрозділах, угрупованнях військ і командуваннях. Їхнє завдання – забезпечувати ефективність цифрових продуктів для військових, швидко впроваджувати їх і масштабувати там, де вони потрібні.

Для цього Міністерство оборони України створює IT-вертикаль – мережу фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях – від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони.

Наразі відкрито понад 2000 вакансій у різних підрозділах і органах управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua

Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці – для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.

Що змінює IT-вертикаль

Тепер у кожному підрозділі буде свій IT-фахівець, який:

розуміє реальні потреби підрозділу;

координує впровадження рішень;

дає зворотний зв’язок розробникам;

ініціює нові зміни.

«Сучасна війна – не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську – на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», – зазначив Міністр оборони України Михайло Федоров.

«У сучасних організаціях IT – це важлива частина команди. Тепер такі ролі системно з’являтимуться у ЗСУ. IT-вертикаль дасть глибоке розуміння потреб військових та дозволить розвивати цифрові сервіси не “згори вниз”, а через постійний живий зв’язок на всіх рівнях. Це фактично наша система кровообігу, яка має охопити все військо», – наголосила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кого шукають

До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:

керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);

проєктний менеджер (Project Manager);

аналітик даних (Data Analyst);

бізнес-аналітик (Business Analyst);

фахівець із супроводження продукту (Product Support);

фахівець із документального супроводження (Technical Writer).

Це ключові ролі, які забезпечують впровадження та розвиток цифрових рішень безпосередньо в підрозділах.

Чому це важливо

IT-вертикаль на практиці дає:

швидкість – рішення з’являються у підрозділах без бюрократичних затримок;

ефективність – технології масштабуються там, де вони потрібні;

контроль – IT-фахівець на місці збирає потреби та відгуки;

ініціативність – фахівці можуть пропонувати власні ініціативи.

Кконцепцію ІТ-вертикалі вперше представили у грудні на Digital Defence Forum. Першим підрозділом, який затвердив оновлену структуру, стала Державна спеціальна служба транспорту, де вже працює перший керівник підрозділу цифрової трансформації.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.