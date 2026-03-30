Упрожовж робочого тижня Тернопільщина перебуватиме в нестійкій та вологій повітряній масі. Атмосферні фронти циклону періодично спричинятимуть дощі. Температурні показники будуть у комфортних значеннях: перша половина тижня – прохолодніша, з четверга денні максимуми дещо підвищаться.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

31 березня в області – хмарно. Дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Тернополі небо буде вкрите хмарами. Дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-7° тепла, вдень 8-10° тепла.