В останній березневий день на Тернопільщині дощитиме і буде прохолодно
Упрожовж робочого тижня Тернопільщина перебуватиме в нестійкій та вологій повітряній масі. Атмосферні фронти циклону періодично спричинятимуть дощі. Температурні показники будуть у комфортних значеннях: перша половина тижня – прохолодніша, з четверга денні максимуми дещо підвищаться.
Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
31 березня в області – хмарно. Дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.
У Тернополі небо буде вкрите хмарами. Дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-7° тепла, вдень 8-10° тепла.