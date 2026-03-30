На Тернопільщині порушників, які випалюють суху рослинність, виявляють з повітря
138 пожеж в екосистемах. Понад 65 гектарів вигоріло. І це – лише початок сезону.
Рятувальники щодня проводять моніторинг територій за допомогою безпілотників. Обльоти здійснюють там, де ризик виникнення пожеж найбільший – поля, узбіччя, відкриті території, повідомили в обласнійДСНС.
Завдання – виявити загоряння ще на ранній стадії і не допустити поширення вогню. Бо коли вже горить – це втрати. І найчастіше причина одна – люди.
Паралельно триває профілактична робота в громадах. Офіцери-рятувальники працюють безпосередньо з мешканцями, проводять роз’яснення та разом із правоохоронцями виявляють порушників.
До цієї роботи також залучають дрони – це дозволяє фіксувати факти випалювання сухої рослинності.
Результат уже є:
28 постанов про накладення адміністративних стягнень від початку року;
13 – за випалювання сухої рослинності;
15 – за порушення вимог пожежної безпеки в екосистемах.
Профілактичні моніторинги в області тривають.