138 пожеж в екосистемах. Понад 65 гектарів вигоріло. І це – лише початок сезону.

Рятувальники щодня проводять моніторинг територій за допомогою безпілотників. Обльоти здійснюють там, де ризик виникнення пожеж найбільший – поля, узбіччя, відкриті території, повідомили в обласнійДСНС.

Завдання – виявити загоряння ще на ранній стадії і не допустити поширення вогню. Бо коли вже горить – це втрати. І найчастіше причина одна – люди.

Паралельно триває профілактична робота в громадах. Офіцери-рятувальники працюють безпосередньо з мешканцями, проводять роз’яснення та разом із правоохоронцями виявляють порушників.

До цієї роботи також залучають дрони – це дозволяє фіксувати факти випалювання сухої рослинності.

Результат уже є:

28 постанов про накладення адміністративних стягнень від початку року;

13 – за випалювання сухої рослинності;

15 – за порушення вимог пожежної безпеки в екосистемах.

Профілактичні моніторинги в області тривають.