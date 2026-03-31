Василь Шумський загинув ще 29 липня 2024-го під Покровськом. Довгі місяці родина чекала звісточки про свого захисника, але, на жаль, підтвердилось невідворотнє. Василь повертається додому на щиті. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Скорботна новина долинула із фронту: у боротьбі з ворогом загинув мешканець нашої громади, уродженець села Івачів Долішній – воїн Шумський Василь Богданович.

Шумський Василь Богданович, 13 жовтня 1981 року народження, був стрільцем-санітаром механізованого взводу. Воїн загинув 29 липня 2024 року під час виконання бойового завдання, внаслідок штурмових дій ворога та артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Два довгі роки родина перебувала в очікуванні, але, на жаль, нині підтвердилось невідворотнє…

У середу, 1 квітня 2026 року, на щиті зустрічатимемо нашого полеглого захисника. Орієнтовно о 10:30 траурний кортеж прибуде до села Біла. Далі маршрут пролягатиме через села Чистилів – Плотичу – до початку села Івачів Долішній. Звідти, по приїзді траурного кортежу, орієнтовно об 11:00 похоронна процесія вирушить до храму апостола і євангеліста Луки села Івачів Долішній, де відбудеться чин похорону воїна Василія.

Закликаємо жителів громади, відклавши буденні справи, віддати шану полеглому захиснику України, нашому земляку, який до останнього подиху боровся проти московських окупантів, захищав рідну землю, мирне небо і вільне життя кожного з нас. У цей час розлуки, обʼєднаймо серця в молитві, пошані та підтримці!

Висловлюємо співчуття родині, побратимам, всім близьким людям, чиї серця прошив меч болю… Це велика втрата для нашої землі, скропленої кровʼю Героїв, які вирушають у вічність, щоб жити у памʼяті поколінь, у переказах про відвагу, у місці спокою і блаженства. Вічная пам’ять і слава полеглому Воїну!» – повідомив Володимир Роговський на сторінці Білецької громади.