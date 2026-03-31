Із 1 квітня на Тернопільщині діятиме нерестова заборона на вилов риби.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Тернопільській області. Тернопільський рибоохоронний патруль видав відповідний наказ, що визначає межі нерестовищ та терміни весняно-літньої заборони на вилов водних біоресурсів.

Періоди заборони:

у річці Дністер з усіма притоками – з 1 квітня по 10 червня (включно);

на Дністровському водосховищі – з 10 квітня по 20 червня (включно);

в інших річках та їх кореневих водах – з 1 квітня по 20 травня (включно).

Що задобронено і дозволено під час нересту:

заборонено використання плавзасобів у визначених місцях нересту, промислове рибальство та підводне полювання;

дозволено любительський вилов лише з берега – одній особі не більше 3 кг + 1 особина встановленого розміру, гачковими знаряддями (не більше двох гачків) або спінінгом з однією штучною приманкою.

«Щороку навесні у водних об’єктах області розпочинається період нересту – природного відтворення водних біоресурсів. У цей час риба особливо вразлива, тому дотримання встановлених обмежень є необхідною умовою для збереження її популяцій. За незаконний вилов водних біоресурсів передбачені покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Держекоінспекція у період нересту здійснюватиме посилений нагляд за додержанням вимог щодо охорони водних біоресурсів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, включно до 30 червня триває заборона на вилов раків.