Колектив кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ провів перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами: публічне управління та адміністрування, менеджмент організацій, управління персоналом і економіка праці, управління у сфері економічної конкуренції та менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт став платформою інтелектуальної взаємодії та генерації нових управлінських ідей, який об’єднав амбітних і креативних здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти освітньо-професійних програм «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент» та «Управління персоналом».

До участі у першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт було подано 48 наукових робіт, що засвідчило належний рівень наукової активності здобувачів освіти та їх зацікавленість у дослідницькій діяльності. За результатами попереднього рецензування 25 найкращих досліджень було рекомендовано до представлення на підсумковій науковій конференції.

Тематика конкурсних робіт характеризувалася високим рівнем актуальності, міждисциплінарності, практичної спрямованості та охоплювала ключові вектори сучасної управлінської науки. Значна частина конкурсних робіт була присвячена дослідженню проблем державного управління в умовах воєнного стану, зокрема питанням забезпечення національної безпеки, підвищення обороноздатності, удосконалення механізмів публічного управління та зміцнення інституційної стійкості держави. Вагоме місце посіли дослідження розвитку територіальних громад у контексті процесів децентралізації, підвищення їх фінансової спроможності та забезпечення сталого розвитку.

Окремий напрям конкурсних робіт був присвячений дослідженням HR-менеджменту, розвитку емоційного інтелекту, формування ефективних моделей лідерства, а також вивченню впливу цифрових технологій на трансформацію управлінських процесів і компетентностей персоналу.

Науковий інтерес також викликали дослідження цифрової трансформації організацій, конкурентоспроможності підприємств та соціальної відповідальності бізнесу.

Окрему увагу приділено питанням інвестиційно-інноваційної діяльності, зокрема механізмам управління ризиками та формуванню інноваційного потенціалу в сучасних умовах господарювання.

За результатами роботи конкурсної комісії визначено переможців за представленими напрямами, яких нагороджено дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Проведення конкурсу підтвердило високий рівень підготовки здобувачів освіти, їх здатність до системного мислення, аналітичної оцінки та практичної інтерпретації складних соціально-економічних процесів.

Наукові роботи Лізи Прохор, Тетяни Липки, Оксани Загородної, Олександри Кривун, Софії Гайди, Вероніки Довмат, Христини Драп’ятої рекомендовано до участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.