Тернопільський обласний центр служби крові оприлюднив графік виїздів мобільної бригади на квітень 2026 року.

Упродовж місяця донорські акції відбудуться у восьми територіальних громадах області.

Виїзні донації заплановані:

2 квітня – Більче-Золотецька ОТГ

8 квітня – Монастириська ОТГ

15 квітня – Бережанська ОТГ

16 квітня – Зборівська ОТГ

21 квітня – Заводська ОТГ

23 квітня – Колиндянська ОТГ

28 квітня – Хоростківська ОТГ

30 квітня – Гримайлівська ОТГ.

У центрі крові кажуть, що виїзні донації дозволяють залучити більше донорів у громадах та оперативно поповнювати запаси крові.

«Кожна виїзна донація – це можливість для людей здати кров у своїй громаді, а не їхати для цього до нас. Ми закликаємо мешканців долучатися, адже донорська кров щодня рятує життя військових та цивільних», – наголошують у Тернопільському обласному центрі служби крові.