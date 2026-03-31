Де здати кров у квітні: графік виїзних донацій у громадах Тернопільщини
Тернопільський обласний центр служби крові оприлюднив графік виїздів мобільної бригади на квітень 2026 року.
Упродовж місяця донорські акції відбудуться у восьми територіальних громадах області.
Виїзні донації заплановані:
2 квітня – Більче-Золотецька ОТГ
8 квітня – Монастириська ОТГ
15 квітня – Бережанська ОТГ
16 квітня – Зборівська ОТГ
21 квітня – Заводська ОТГ
23 квітня – Колиндянська ОТГ
28 квітня – Хоростківська ОТГ
30 квітня – Гримайлівська ОТГ.
У центрі крові кажуть, що виїзні донації дозволяють залучити більше донорів у громадах та оперативно поповнювати запаси крові.
«Кожна виїзна донація – це можливість для людей здати кров у своїй громаді, а не їхати для цього до нас. Ми закликаємо мешканців долучатися, адже донорська кров щодня рятує життя військових та цивільних», – наголошують у Тернопільському обласному центрі служби крові.