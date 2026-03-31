У Тернополі 2 квітня о 13.00 відбудеться відкриття мистецького фестивалю «Великодні мотиви».

Для дітей працюватиме творча майстерня, де вони зможуть безкоштовно відвідати майстер-класи з писанкарства, декорування лози, виготовлення свистунців і підсвічників із глини, а також створювати пасхальних зайчиків і ажурні оксамитові яйця.

Організатори наголошують, що кількість місць у групах обмежена, тому батькам варто заздалегідь записати дітей.

Реєстрація триває до 1 квітня за телефоном: (067) 171-17-50.

Фестиваль проходитиме в Українському домі за адресою бульвар Тараса Шевченка, 27 за підтримки Тернопільської міської ради та управління культури і мистецтв ТМР.

Окрім того, в рамках фестивалю у центрі міста від 2 квітня діятиме традиційна виставка великодніх писанок та кошиків просто неба «Великдень разом». А вже від 3 квітня у міських бібліотеках розпочнуться творчі майстер-класи. Кожна дитина матиме можливість спробувати себе у різних техніках та підготувати унікальні подарунки для родини.