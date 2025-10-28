У Тернополі поліцейські розшукали жінку, яка на зупинці викрала сумку місцевої жительки. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До тернопільських правоохоронців звернулася місцева жителька із заявою про крадіжку. Жінка розповіла, що втратила сумку з грошима та документами, поки чекала транспорт на зупинці.

За словами потерпілої, до неї підійшла незнайомка — почала розмову, а потім закурила. У цей момент власниця сумки відійшла на кілька метрів, а коли повернулася, то не було ні сумки, ні співрозмовниці. Усередині були 5 000 гривень, 500 євро та паспорт громадянки України.

Співробітники карного розшуку встановили особу зловмисниці та знайшли сумку. Як з’ясувалося, підозрювана уже потрапляла в поле зору працівників поліції за майнові злочини.

Вона визнала, що взяла сумку, витратила частину коштів і залишила чуже майно біля магазину, звідки її згодом вилучили правоохоронці.

За даним фактом слідчі відкрили провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції нагадують, що залишати свої речі без нагляду небезпечно. Пам’ятайте, що навіть кілька секунд неуважності дають злодіям шанс вчинити злочин.

Подобається це: Подобається Завантаження…