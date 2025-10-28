Пліцейські Тернопільщини встановлюють причини травмувань трьох людей. Усі вони потрапили у дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися 27 жовтня.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

На спецлінію Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до них звернулися 9-річний житель Чортківського району з мамою. Неповнолітній розповів, що його збив автомобіль.

У ході перевірки стало відомо, що аварія трапилася близько 11:30 у Бучачі на вулиці Міцкевича. Водій автомобіля Opel Corsa не переконався в безпечності маневру та, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на пішохода. Потерпілому надали медичну допомогу без госпіталізації.

У Тернополі о 18:00 водій маршрутного таксі збив місцеву мешканку 1988 року народження. Аварія трапилася на вулиці Мирона Тарнавського. У ході перевірки слідчі поліції з’ясували, що тернополянка на момент ДТП переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Її доправили до лікарні.

Із забоями та переломами до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 17-річного жителя Чортківського району. Травми підліток отримав через власну необережність. За попередньою інформацією, він їхав на двоколісному велосипеді, не впорався з керуванням та впав. Його госпіталізували.

Причини автопригод та винних встановить слідство.

Фото ілюстративне

