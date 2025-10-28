У Тернополі 1 листопада відбудеться спортивний захід «День Нескорених». Подія створена для того, щоб об’єднати ветеранів і ветеранок навколо спорту, а також створити простір для спілкування та зародження нових проектів.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

«День Нескорених» допоможе нагадати, що ветеранський спорт – це не лише про фізичну активність, а й про відновлення, підтримку та повернення до активного життя”, – розповіли у міській раді.

Учасники заходу матимуть змогу спробувати себе в активностях з адаптивних видів спорту. Дізнатися історії знайомства з адаптивними видами спорту від інших ветеранів. А також зустрітися з учасниками міжнародних змагань та членами збірної України на Invictus Games.

Спортивний захід організовано Міністерством у справах ветеранів спільно з проєктом «Ігри Нескорених» в Україні, Центром стратегічних комунікацій Stratcom Ukraine, Тернопільською міською радою та Тернопільською обласною військовою адміністрацією. Подія відбувається в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин «МХП Поруч».

Щоб стати учасником фестивалю адаптивного спорту «День Нескорених», необхідно заповнити форму на сайті міської ради. Реєстрація відкрита до 30 жовтня включно. Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам.

