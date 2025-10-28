У межах IV Міжнародної науково-практичної конференції «Комунікація як чинник транспарентності соціальної взаємодії. Ера цифровізації» відбулася одна з найяскравіших та найбільш інтерактивних сесій – жива бібліотека формату 4×15: «Люди, технології та STEM: комунікація та довіра в інклюзивному освітньому середовищі».

Учасники – викладачі та керівники шкіл Тернополя та області – отримали унікальну можливість читати «живі» книжки, безпосередньо спілкуючись із провідними експертами та отримуючи практичні рекомендації щодо інтеграції сучасних технологій у навчальний процес.

Кожна «книжка» відкривала власну тему та перспективу, дозволяючи учасникам відчути, як психологія, інновації, штучний інтелект, STEM та фінансова грамотність можуть перетворювати освіту.

Книга I. «Психологія та VR: досвід відновлення та трансформації» – Марія Бригадир, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи, провідний спеціаліст навчально-наукового центру комунікацій Західноукраїнського національного університету, психотерапевт. Марія поділилася досвідом використання VR у реабілітації та корекційній роботі, а також адаптації інклюзивних учасників освітнього процесу до соціального середовища.

Книга II. «Штучний інтелект у навчанні: від асистента до партнера в освітньому процесі» – Оксана Башуцька, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики ЗУНУ. Учасники обговорювали можливості та обмеження ШІ, практичні кейси його застосування у викладанні дисциплін та створенні персоналізованого навчального середовища.

Книга III. «Інновації. Економіка. Світ. Навчання через симуляції міжнародної екосистеми» – Ірина Зварич, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри міжнародної економіки ЗУНУ. Пані Ірина презентувала досвід інтеграції інноваційного обладнання та міжнародних симуляцій у навчання, аналіз статистичних даних та прогнозування розвитку економіки.

Книга IV. «STEM та фінансова грамотність: як створити власний стартап в освітньому середовищі» – Тетяна Кізима, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія ЗУНУ. Пані Тетяна розкрила практику створення стартапів у освітньому середовищі та умови їх успішної реалізації, а також роль фінансової грамотності у формуванні підприємницьких навичок учнів і студентів.

Формат живої бібліотеки дозволив учасникам не просто слухати експертів, а направду «читати» їхні історії, розгортати знання, наче сторінки, ставити запитання замість закладок, робити відкриття замість приміток на полях. У невимушеній атмосфері живого діалогу педагоги занурювалися у параграфи «живих книжок», обговорювали інноваційні підходи, ділилися власним досвідом та шукали відповіді на запити сучасної освіти. Саме така взаємодія дала можливість побачити, як технології, психологія та STEM-інструменти працюють не в теорії, а в реальних навчальних середовищах – інклюзивних, сучасних і практико-орієнтованих, перетворюючи навчання на справжню пригоду відкриттів та розвитку.

Захід відбувся у STEM-лабораторії класичного університету Тернополя, яка створює сучасний простір для експериментів, досліджень і практичного застосування інноваційних технологій. Ініціатива стала можливою завдяки реалізації проєкту за підтримки Vovk Foundation, BlueCheckUkraine та ГО «Міжнародний інститут комунікацій».

