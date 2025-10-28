Надзвичайні події Новини Тернопілля На Тернопільщині згорів комбайн Антоніна Коляда 28 Жовтня, 2025 1 min read 19 Поширити це: Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк У місті Бучач на Чортківщині виникла пожежа комбайна. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області. На жаль, вогонь повністю знищив сільськогосподарську техніку.Подобається це:Подобається Завантаження… Continue Reading Previous: Живі книжки, інновації та STEM у ЗУНУ: як сучасні технології формують інклюзивне освітнє середовище Залишити відповідь Скасувати коментарВаша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар * Ім'я * Email * Сайт Зберегти моє ім'я, e-mail, та адресу сайту в цьому браузері для моїх подальших коментарів. Δ