У Тернопільській громаді з 1 листопада розпочнеться традиційний щорічний конкурс «Різдвяне диво». Триватиме до 18 січня 2026 року.

До участі у конкурсі приймаються роботи від учасників без вікових обмежень: колективні (родинні, гуртові) та індивідуальні, інформує ТМР.

Конкурсом визначено чотири номінації:

«Різдвяна шопка», що передбачає виготовлення макета різдвяної шопки (заявки подаються до 20 листопада, роботи – до 1 грудня);

«Вертепна атрибутика» – виготовлення різдвяної зірки, вертепних персонажів тощо (заявки – до 20 листопада, роботи – до 1 грудня);

«Найкреативніша ялинкова прикраса» – виготовлення новорічних іграшок автентичного та патріотичного спрямування для головної ялинки міста Тернополя (заявки – до 10 листопада, роботи – до 20 листопада);

«Різдвяний подарунок воїну» – виготовлення різдвяно-новорічних подарунків для подальшої передачі воїнам Збройних Сил України (заявки – до 20 листопада, роботи – до 1 грудня).

Заявки (додається) для участі у конкурсі в номінаціях (додається) подаються в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (46001, м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 1; тел.: (067)171-17-50, (0352) 52-00-80).

Роботи приймаються в Українському Домі (бульвар Тараса Шевченка, 27). Виставка поданих робіт відбудеться у грудні 2025- січні 2026.

Конкурсні вироби не повертаються авторам робіт. Переможці конкурсу нагороджуються подякою міського голови та грошовою винагородою.

