На 28 жовтня цього року роботодавці Тернопільщини мають 313 актуальних вакансій операторів котельні та машиністів (кочегарів) котельної із зарплатою до 20 тис. грн.

Про це повідомили у відділі комунікацій Тернопільського обласного центру зайнятості.

Якщо у вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування можна здобути у Тернопільському обласному навчально-курсовому центрі; слюсаря–електрика з ремонту електроустаткування – у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І.Пулюя; слюсаря з механоскладальних робіт – у Полтавському ЦПТО ДСЗ; слюсаря-ремонтника – в Одеському та Рівненському ЦПТО ДСЗ.

Скористайтеся Онлайн-графіком формування груп в ЦПТО ДСЗ за різними професіями та освітніми програмами.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Деякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями: слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, операторів котельні та машиністів (кочегарів) котельні у закладах освіти: Тернопільському обласному навчально-курсовому центрі, Тернопільському навчально-курсовому комбінаті, Львівському, Івано-Франківському та Полтавському ЦПТО ДСЗ.

За експериментальним проєктом щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені можна здобути професію оператор котельні у закладах освіти: Тернопільському обласному навчально-курсовому центрі, Львівському, Івано-Франківському та Полтавському ЦПТО ДСЗ.

За більш детальною інформацією звертайтесь у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, телефон «гарячої лінії»: (063) 576-57-56.

