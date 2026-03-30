Змагання пройшли в центрі кіберрозваг After Life, у них взяли участь 15 учасників.

Як повідомили в ТМР, після запеклої боротьби визначили переможців і призерів. Вони отримали кубки, грамоти та подарунки, які були закуплені за підтримки Тернопільської міської ради та місцевих підприємців. Такі заходи допомагають ветеранам відпочити, поспілкуватися та відчути підтримку однодумців.

Турнір організував КЗ «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв», який забезпечує всебічний супровід ветеранів, військовополонених, а також родин загиблих Героїв і зниклих безвісти. У закладі працює команда фахівців супроводу, представник Центру надання адміністративних послуг, юристи та психологиня з ветеранським досвідом.

У ветеранському просторі постійно організовують спортивні, культурно-мистецькі та реабілітаційні заходи, проводять навчання, майстер-класи й активності для дітей ветеранів.

Ветеранський простір розташований за адресою м. Тернопіль вул. Любомира Гузара, 1.

Контакти центру: +38 (050) 501 85 24, +38 (068) 696 69 43.