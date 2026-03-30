За повідомленням пресслужби Укрзалізниці, у зв’язку з проведенням технічної профілактики рухомого складу наприкінці березня та на початку квітня 2026 року відбудуться тимчасові зміни у розкладі руху приміських поїздів №6277/6270, що сполучають Тернопіль та Чортків.

Планові роботи є необхідним заходом для підтримання безпеки перевезень на приміських напрямках.

Пасажирів просять заздалегідь спланувати свої поїздки альтернативними видами транспорту в зазначені дні.

Основні зміни у розкладі:

Скасовано поїзд №6277 Тернопіль – Чортків: 31 березня, 1 та 2 квітня.

Скасовано поїзд №6270 Чортків – Тернопіль: 1, 2 та 3 квітня.