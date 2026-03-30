1 квітня о 11:00 у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться творча зустріч із Юлією Бондючною – поетесою, прозаїкинею та літературознавицею, членкинею Національна спілка письменників України та Національна спілка журналістів України.

Авторка є лауреаткою літературної премії імені Валер’ян Поліщук (2012) та входить до складу комітету з присудження Літературної премії імені Улас Самчук (м. Рівне).

У межах заходу відбудеться презентація книги «Рідноосінь», спілкування з авторкою, читання поезій та обговорення її наукових напрацювань, зокрема досліджень з історії розвитку і становлення Кременецького ботанічного саду.

До участі запрошують освітян, студентів та всі поціновувачів сучасної української літератури і краєзнавства.

Вхід вільний.