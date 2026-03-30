З квітня подорожчає виготовлення «Соціальної карти тернополянина»
З 1 квітня 2026 року у Тернополі оновлюється вартість оформлення персоніфікованих електронних квитків «Соціальна карта тернополянина». Відтепер виготовлення картки на загальних умовах (до 45 календарних днів) коштуватиме 100 грн, а термінове оформлення (за 2 робочі дні) – 160 грн.
Також зміниться вартість неперсоніфікованого електронного квитка – з 1 квітня вона становитиме 70 грн. Придбати такий квиток можна в авторизованих пунктах поповнення.
У міськраді нагадують: проїзний квиток «Соціальна карта тернополянина» дозволяє суттєво економити на проїзді. Оформити картку можуть не лише жителі Тернополя, а й ті, хто офіційно працює або навчається на території громади.
Оформити картку можна подавши необхідні документи у ТОВ «Системний зв’язок» (вул. В. Чорновола, 1, ІІ поверх), або через додаток «е-Тернопіль».
Зокрема процес оформлення «Файної картки» у застосунку «е-Тернопіль» максимально простий і займає лише кілька хвилин:
зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»;
введіть особисті дані;
додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту;
завантажте фото 3×4;
підтвердьте згоду на обробку персональних даних;
оплатіть замовлення картки.
Після цього в додатку можна відстежити всі етапи виготовлення картки. Щойно вона буде готова, користувач отримає сповіщення, що документ можна забрати.
Додаток «е-Тернопіль» можна завантажити на телефони на Android та на iOS.