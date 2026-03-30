З 1 квітня 2026 року у Тернополі оновлюється вартість оформлення персоніфікованих електронних квитків «Соціальна карта тернополянина». Відтепер виготовлення картки на загальних умовах (до 45 календарних днів) коштуватиме 100 грн, а термінове оформлення (за 2 робочі дні) – 160 грн.

Також зміниться вартість неперсоніфікованого електронного квитка – з 1 квітня вона становитиме 70 грн. Придбати такий квиток можна в авторизованих пунктах поповнення.

У міськраді нагадують: проїзний квиток «Соціальна карта тернополянина» дозволяє суттєво економити на проїзді. Оформити картку можуть не лише жителі Тернополя, а й ті, хто офіційно працює або навчається на території громади.

Оформити картку можна подавши необхідні документи у ТОВ «Системний зв’язок» (вул. В. Чорновола, 1, ІІ поверх), або через додаток «е-Тернопіль».

Зокрема процес оформлення «Файної картки» у застосунку «е-Тернопіль» максимально простий і займає лише кілька хвилин:

зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»;

введіть особисті дані;

додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту;

завантажте фото 3×4;

підтвердьте згоду на обробку персональних даних;

оплатіть замовлення картки.

Після цього в додатку можна відстежити всі етапи виготовлення картки. Щойно вона буде готова, користувач отримає сповіщення, що документ можна забрати.

Додаток «е-Тернопіль» можна завантажити на телефони на Android та на iOS.