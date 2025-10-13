Із 13 жовтня в школах Тернополя розпочато подачу тепла. На початку жовтня тепло подали в дитячі садочки та медичні установи. Тепер теплоносій подано і до навчальних закладів загальної середньої освіти. Це дозволить створити комфортні умови для навчання учнів та роботи педагогічного персоналу, повідомили в ТМР.

Зокрема, до теплопостачання підключено такі заклади освіти:

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія ім. Івана Франка», вул. Миколая Коперника, 14;

ТНВК «ЗОШ I-III ступенів – правовий ліцей №2», вул. Новий Світ, 11 та вул. Устима Кармелюка, 15;

ТСШ І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Михайла Грушевського, 3;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №4, вул. Михайла Грушевського, 2;

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Камінна, 2;

ТНВК «Школа-ліцей» №6 ім. Назарія Яремчука, вул. Руська, 6;

ТСШ І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Юності, 11;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №8, вул. Шкільна, 2;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №10, вул. Лесі Українки, 3а;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №11, вул. Мирона Тарнавського, 6;

ЗОШ I-III ступенів №13 ім. Андрія Юркевича, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 51;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №14 ім. Богдана Лепкого, вул. Клима Савури, 1;

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15» ім. Лесі Українки, вул. Лесі Українки, 23;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №16 ім. Володимира Левицького, вул. Володимира Винниченка, 2;

ТСШ І-ІІІ ступенів №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Тараса Протасевича, 6а;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №18, просп. Степана Бандери, 14;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №19, вул. Братів Бойчуків, 2;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №20 ім. Руслана Муляра, вул. Братів Бойчуків, 4;

Тернопільський ліцей №21 – мистецька школа ім. Ігоря Герети, просп. Злуки, 51;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №22, вул. Симона Петлюри, 8;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №23, вул. Павла Чубинського, 3;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №24, вул. Торговиця, 30;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №26 ім. Дмитра Заплітного, бульв. Пантелеймона Куліша, 9;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №27 ім. Віктора Гурняка, бульв. Пантелеймона Куліша, 7;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №28, бульв. Дмитра Вишневецького,8;

ТСШ І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов, бульв. Дмитра Вишневецького,10;

Тернопільська гімназія №30, вул. Калинова, 46;

Тернопільський класичний ліцей, вул. Михайла Вербицького,3;

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа, вул. Андрія Сахарова, 4;

Школа народних ремесел, вул. Новий Світ,19;

Центр дитячої творчості КЗ ЦТДЮ, вул. Романа Купчинського, 3;

Станція юних техніків, вул. Київська, 3г;

Тернопільська початкова школа №1, вул. Лесі Українки,12-А;

Тернопільська початкова школа «Ерудит», бульвар Данила Галицького, 3-А;

Тернопільська початкова школа №2, вул. Василя Стуса, 6;

Тернопільська початкова школа №3, вул. Братів Бойчуків, 10;

ТПШ №5, вул. Степана Будного, 26;

Тернопільська гімназія №30, вул. Калинова, 46;

Тернопільська спеціальна школа ТОР, вул. Лесі Українки, 9-А;

Тернопільська художня школа імені Михайла Бойчука, вул. Братів Бойчуків,3-А;

ТАЛ «Українська гімназія» ім. Івана Франка, вул. Романа Купчинського, 5-А;

ТНВК “Школа-колегіум патріарха Йосипа Сліпого”, вул. Юності, 3;

«КДЮСШ №1», бульв. Дмитра Вишневецького,8-А, вул. Павла Чубинського, 3;

« КДЮСШ №2» ім. Юрія Горайського, вул. Князя Василя Костянтина Острозького,16.

Загалом опалення увімкнули у понад 40 освітніх закладах міста.

Подобається це: Подобається Завантаження…