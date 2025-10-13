Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів повідомлення про те, що в гуртожитку Тернополя студентка випила самогон, лягла спати і не прокинулася.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході перевірки цієї інформації було встановлено, що в понеділок, 13 жовтня, близько 00:40 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від лікаря обласної дитячої клінічної лікарні про госпіталізацію 17-річної дівчини з ознаками алкогольного отруєння. Її доставили до медичного закладу з гуртожитку одного з училищ міста.

Дівчину у непритомному стані виявила інша учениця училища та викликала швидку допомогу.

За попередньою інформацією, медики стабілізували стан дівчини, її життю нічого не загрожує.

Відомості за даним фактом внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські проводять перевірку та встановлюють всі обставин події з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

Подобається це: Подобається Завантаження…