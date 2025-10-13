Зразкова дитяча хорова студія духовної пісні «Фантазія» Центру творчості дітей та юнацтва міста Тернополя виборола Гран-прі ІІ Міжнародного чемпіонату з дистанційних багатожанрових мистецтв «Art Victory-2025».

Колектив також отримав спеціальну нагороду у галузі культури «Міжнародне визнання-2025», а керівники студії – Тетяна Дмитрук-Тимченко та Юліана Новаківська – відзначені сертифікатами «Найкращий керівник творчої студії України-2025».

Щиро вітаємо учасників студії та наставниць колективу з перемогою та бажаємо нових творчих досягнень!

