У Західноукраїнському національному університеті завершилися тренінгові курси для священнослужителів Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ.

Навчання, організоване навчально-науковим центром соціально-психологічної підтримки та резильєнтності спільно з Ізраїльською коаліцією по роботі з травмою, було присвячене розвитку навичок психологічної самопідтримки та допомоги людям у кризових ситуаціях.

Священники щодня поруч із родинами захисників, полеглих, полонених і зниклих безвісти воїнів, з усіма, хто потребує особливої уваги, турботи та співчуття. Їхнє служіння – це постійна присутність, підтримка і слово надії. Тому важливо, щоб духовні наставники мали психологічні інструменти, які допомагають зберігати власну рівновагу та ефективно допомагати іншим.

Тренінгові заняття проводили фахівці центру резильєнтності, доценти кафедри психології та соціальної роботи, тренери Ізраїльської коаліції по роботі з травмою Тетяна Надвинична, Зоряна Крупник, Елеонора Ященко та Алла Сеник.

Дві групи учасників працювали в атмосфері довіри та взаємопідтримки: обговорювали виклики душпастирської практики, опановували сучасні підходи до роботи з емоційними станами людей у кризі, ділилися власним досвідом, вчилися дбати про власні ресурси. Навчання стало простором професійного зростання, духовного осмислення і пошуку відповідей на складні питання.

Спільна робота подарувала нове відчуття єдності та стала новим джерелом натхнення служити людям.

На завершення священники передали нам особливий дар – ікони Божої Матері. Вони будуть духовним оберегом і нагадуванням про спільну місію бути підтримкою для тих, хто цього потребує.

