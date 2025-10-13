Тернопільська ОВА запропонувала сільським, селищним, міським радам уточнити інформацію про площі земельних ділянок, які необхідно проінвентаризувати та внести відомості до Державного земельного кадастру, земельні ділянки, які потребують приведення їх використання до цільового призначення, а також забезпечити проведення земельних торгів та оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Як поінформував начальник ТОВА В’ячеслав Негода, в багатьох громадах від 15 до 40% земель є необліковані та незарестровані, за які не сплачуються податки. А це великі ресурси, які можуть надходити у місцеві бюджети та використовуватись на потреби громади та на допомогу ЗСУ.

Частина територіальних громад вжила відповідних заходів та проінформувала обласну військову адміністрацію про проведену роботу, результат якої підтверджує наявність значного додаткового ресурсу для формування дохідної частини місцевих бюджетів від плати за землю.

«ОВА і надалі буде продовжувати роботу в цьому напрямку. Основне завдання громад – провести облік, реєстрацію та грошову оцінку земель. У разі непроведення таких робіт – будуть залучатись правоохоронні органи. Адже це буде розцінюватись як невиконання повноважень органу місцевого самоврядування», – зазначив начальник ТОВА.

