12 жовтня на Тернопільському ставі розгорнулася ще одна історія порятунку – цього разу в небезпеці опинився чотирилапий. Зворушливу історію розповіли в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

“На межі води й суші, посеред невеликого острівця очерету, стояв собака. Під лапами — волога земля, а довкола — пастка: з одного боку — стрімка бетонна стіна дамби, з іншого — холодна гладінь Тернопільського ставу. До рівної поверхні нагорі — якихось півтора метра, але для виснаженої та наляканої тварини ця відстань стала нездоланною”, — розповіли у службі порятунку.

Відчайдушне скавуління лунало над ставом, привертаючи увагу перехожих. Люди не залишилися осторонь — зателефонували до рятувальників.

На місце події прибув черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники швидко зорієнтувалися в ситуації та обережно визволили чотирилапого з небезпечного місця.

Завдяки діям співробітників ДСНС історія закінчилася щасливо – собаку вдалося врятувати.

“Кожне життя — важливе”, — кажуть у ДСНС.

