На Тернопільщині судитимуть підприємця-перевізника, який допоміг незаконно перетнути кордон 14 військовозобов’язаним.

У ході досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець, 39-річний житель Тернополя, мав ліцензію на міжнародні перевезення.

Він підшукував охочих незаконно перетнути кордон серед знайомих чоловіків призовного віку. Надалі вносив про них недостовірну інформацію до автоматизованої системи як про водіїв своєї фірми, що дало їм можливість безперешкодно перетнути державний кордон. Про це повідомили у вдділі комунікації поліції Тернопільської області.

Поліцейські задокументували, що за цією схемою фігурант допоміг виїхати за кордон 14 військовозобов’язаним.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у нього мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, транспортний засіб та інші докази його незаконної діяльності.

Фігуранту було оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Заходи із викриття протиправної діяльності перевізника проводили співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області та Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Слідчі ГУНП завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження.

Подобається це: Подобається Завантаження…