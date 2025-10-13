Департамент освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації разом із Західноукраїнським національним університетом організовує обласну олімпіаду знавців української мови серед учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів 1-2-х курсів коледжів.

Проведення Олімпіади заплановано на 6 листопада 2025 року. Місце проведення: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 9, корпус 10 (соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ).

Учасникам Олімпіади до 1 листопада 2025 року потрібно зареєструватися на офіційній сторінці сайту соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ за посиланням: http://sgf.wunu.edu.ua/?p=5566, або на facebook-сторінці факультету: https://m.facebook.com/events/1125929336349545/, або надіслати електронного листа (вказавши прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад, клас) на адресу: konferencia_sgf@ukr.net.

Завдання побудовані відповідно до програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів. Учні-переможці будуть нагороджені дипломами та цінними подарунками.

Окрім цього, в межах Олімпіади буде проводитися тренінг-інтенсив для вчителів у форматі «живої бібліотеки» «Інтерактивний освітній простір у сучасній школі: місія здійсненна», участь у якому дозволить слухачам поповнити портфель педагогічних ключових компетентностей використання інноваційних інструментів, новітніх підходів до викладання та отримати відповідні сертифікати.

Детальніше: Оксана Євгенівна Гомотюк, +380 (67) 926 93 87.

