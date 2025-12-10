У Тернополі виявлено дев’ять покинутих транспортних засобів, які становлять незручності та небезпеку для мешканців навколишніх будинків, а також ускладнюють роботу спецтехніки для очищення та утримання території.

Вони знаходяться за такими адресами:

вул. Вільхова (вулично-дорожня мережа поблизу будинку №6) – вантажні автомобілі марки ГАЗ д.н.з. ВО 5174 АА та марки Ford Transit д.н.з. ВО 9821 АТ;

вул. Володимира Лучаковського (вулично-дорожня мережа поблизу будинку №20) – вантажний автомобіль марки IVECO ВАЗ 2101, номерний знак ВХ 8600 АЕ;

вул. Любомира Гузара (прибудинкова територія будинку №10) – легковий автомобіль марки CHRYSLER, номерний знак СВ 4688 АТ;

вул. Василя Симоненка (вулично-дорожня мережа поблизу будинку №4 та ЗГТ) – вантажний автомобіль марки LUBLIN FS, номерний знак 233-03 КТ;

провулок Цегельний (поблизу будинку №1Д , територія зелених насаджень) – легковий автомобіль марки Nissan, номерний знак ВО 2768 СК;

вул. Михайла Драгоманова (вулично-дорожня мережа поблизу будинку №2), легковий автомобіль OPEL, номерний знак ВО 8190 ВА;

вул. Новий Світ (поблизу будинку №95, територія зелених насаджень) – легковий автомобіль марки OPEL, номерний знак 027-00 ТІ;

проспект Злуки (поблизу будинку №53, територія зелених насаджень) – легковий автомобіль марки BYD, номерний знак відсутній.

З метою вирішення питання про переміщення вказаних автомобілів, просимо власників, чи користувачів даних транспортних засобів, або осіб, яким відома інформація про власників, звернутись в управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, (м. Тернопіль, вул. Євгена Коновальця, 8 тел. +380674473186, +380674473278 (Viber)).

У випадку, якщо до 10 січня 2026 року власників автомобілів не буде знайдено, у відповідності до вимог рішення виконавчого комітету від 26.11.2025 №1660 «Про виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території Тернопільської міської територіальної громади» дані транспортні засоби будуть переміщені на спеціальний майданчик чи стоянку. Для повернення автівок, власникам доведеться надати документи про власність на транспортний засіб та сплатити витрачені кошти на перевезення та зберігання.

