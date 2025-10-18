Тернопільські поліцейські затримали іноземця, якого підозрюють у вбивстві знайомого. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Тернопільській області.

У суботу, 18 жовтня, близько 4:30 до співробітників Тернопільського відділення поліції надійшла інформація про бійку на автозаправній станції у селі Великі Гаї.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група виявила чоловіка з численними ножовими пораненнями. Медики намагалися його реанімувати, але безуспішно — потерпілий помер.

Правоохоронці встановили, що загиблим є 35-річний громадянин однієї з країн Латинської Америки.

У ході слідчо-оперативних заходів та перегляду записів з камер відеоспостереження поліцейські встановили, що ножові поранення потерпілому завдав його 25-річний знайомий, також громадянин Латинської Америки.

За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті, під час якого нападник схопив ніж і наніс кілька ударів потерпілому, від яких той згодом помер.

Поліцейські затримали фігуранта відповідно до ст. 208 КПК.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення іноземцю підозри та обрання запобіжного заходу.

