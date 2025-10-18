У Тернополі вночі на АЗС вбили іноземця, затримали нападника – громадянина однієї з країн Латинської Америки
Тернопільські поліцейські затримали іноземця, якого підозрюють у вбивстві знайомого. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Тернопільській області.
У суботу, 18 жовтня, близько 4:30 до співробітників Тернопільського відділення поліції надійшла інформація про бійку на автозаправній станції у селі Великі Гаї.
Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група виявила чоловіка з численними ножовими пораненнями. Медики намагалися його реанімувати, але безуспішно — потерпілий помер.
Правоохоронці встановили, що загиблим є 35-річний громадянин однієї з країн Латинської Америки.
У ході слідчо-оперативних заходів та перегляду записів з камер відеоспостереження поліцейські встановили, що ножові поранення потерпілому завдав його 25-річний знайомий, також громадянин Латинської Америки.
За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті, під час якого нападник схопив ніж і наніс кілька ударів потерпілому, від яких той згодом помер.
Поліцейські затримали фігуранта відповідно до ст. 208 КПК.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення іноземцю підозри та обрання запобіжного заходу.