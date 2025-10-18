Степан Печінка – Воїн, Герой. Нагороджений «Золотим Хрестом», орденом «За мужність», він шість разів був поранений, та щоразу повертався на фронт, до побратимів. Степан був водієм гірсько-штурмової бригади, виконував найважчі завдання. Тепер з небес Степан оберігатиме Україну та дорогих його серцю людей. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Сумна звістка знову сколихнула Підгаєцьку громаду. 14 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання, загинув військовослужбовець Печінка Степан, 1982 року народження, водій гірсько-штурмової роти військової частини А3029.

Боєць загинув у районі населеного пункту Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області, внаслідок удару ворожого FPV-дрона «Камікадзе» по автомобільній техніці гірсько-штурмової роти під час виконання логістичних завдань. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Степан був призваний на військову службу по мобілізації 1 березня 2022 року. З перших днів служби мужньо боронив Україну на найскладніших ділянках фронту. За проявлену мужність і героїзм нагороджений:

орденом «За мужність» І ступеня; відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест»; нагрудним знаком командира батальйону;

відзнаками Міністерства оборони України «За поранення (легке)».

Під час служби отримав 6 бойових поранень внаслідок обстрілів ворога в районах населених пунктів Білогорівка та Берестове. Незважаючи на поранення, щоразу повертався до побратимів, продовжуючи боротьбу за Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Світла пам’ять і вічна шана мужньому воїну, який віддав життя за нашу державу.

18 жовтня, орієнтовно о 15:30 кортеж з тілом Героя вирушить від Монастириськ, проходитиме повз села Голгоча та Сільце до кільця в місті Підгайці, далі – до роздоріжжя на вул. Шевченка (біля гастроному), потім до Майдану Незалежності, далі – вул. Бережанська та вул. Героїв ЗСУ, де відбудеться зустріч тіла Героя.

Одразу після прибуття, орієнтовно о 16:30, відбудеться панахида. Час вказано орієнтовно, оскільки кортеж прямуватиме з м. Тернополя через Бучацьку громаду, звідки родом загиблий, а потім – до рідного дому на Підгаєччині. Світла та вічна памʼять!», – йдеться в повідомленні Підгаєцької міської ради.

Подобається це: Подобається Завантаження…