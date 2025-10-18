На будівлі Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича встановили меморіальну таблицю загиблому випускнику школи – Віталію Олійнику.

Віталій був бійцем 4-ої штурмової роти «Спрут» спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО України. Загинув 17 жовтня 2023 року. Його останній бій відбувся на Харківщині, де він отримав поранення, несумісні з життям.

Участь у відкритті меморіальної дошки взяли дирекція та учні школи, родичі, побратими. Також на заході був присутній міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Жодні слова не залікують рани, які переживають родичі загиблих військовослужбовців. Саме завдяки таким, як Віталій Олійник, завдяки його мужності наша Україна залишається незалежною. На його прикладі будуть вчитися наступні покоління», – зазначив Сергій Надал.

На відкритті меморіальної таблиці був присутній побратим Віталія Олійника – головний сержант з позивним «Діоген». Він пригадав, яким мужнім воїном був Віталій а також те, що він завжди вірив у нашу перемогу.

«Людина помирає, коли її перемагає страх. Віталій ніколи не боявся. Він був дуже відважним воїном. Він боровся зі злом. Але серце було наповнене любов’ю – до рідних, до Батьківщини. Сьогодні Віталій спостерігає за нами з небес і вірить, що ми закінчимо цю війну перемогою», – зазначив військовослужбовець «Діоген».

Довідка

Віталій Олійник – 41-річний український військовик, боєць 4-ої штурмової роти «Спрут» спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України, позивний «Механік».

Народився 19 березня 1982 року. Загинув 17 жовтня 2023 року у важкому бою під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Поховали захисника 22 жовтня 2023 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на Микулинецькому кладовищі.

