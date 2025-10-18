На базі факультету фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету розпочав роботу ІІ Міжнародний фінансовий форум, організований кафедрою фінансових технологій та банківського бізнесу спільно з Українсько-американською асоціацією викладачів закладів вищої освіти.

Захід об’єднав українських і зарубіжних експертів, бізнес-лідерів, фінансових посередників, представників наукової спільноти, які цікавляться питаннями цифрової трансформації фінансового ринку та впровадження сучасних фінансових технологій у банківському і страховому секторах.

Ректор університету Оксана Десятнюк привітала учасників форуму, наголосивши на важливості подібних науково-практичних зустрічей: «Західноукраїнський національний університет радо вітає учасників ІІ Міжнародного фінансового форуму, який об’єднує провідних фахівців, науковців, практиків, бізнесменів і тих, хто прагне розвивати банківську та страхову сфери. Дуже приємно, що до форуму також долучаються наші студенти – наша молодь, наше майбутнє. Ми готуємо фахівців нового покоління – лідерів цифрової епохи, які вміють мислити стратегічно, діяти етично та впроваджувати сміливі рішення у реальному фінансовому середовищі. І я переконана, що саме такі люди творитимуть конкурентоспроможну, технологічну, прозору Україну.

Західноукраїнський національний університет завжди стоїть на передовій інноваційних процесів. Проведення форуму в ЗУНУ є символічним, адже університет за 60 років своєї історії має видатні фінансові школи й фахівців, які прославляють нашу alma mater не лише в Україні, але й далеко за її межами.

Висловлюю щиру подяку всім партнерам форуму, нашим міжнародним колегам, експертам, науковцям, які поділяться своїм досвідом і візією розвитку Fintech-галузі. Завдяки вам цей захід стає не просто дискусійним майданчиком, а справжнім інтелектуальним хабом для вироблення стратегій майбутнього».

Голова Вченої ради університету, завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Андрій Крисоватий звернув увагу на глибші аспекти фінансових процесів у нову епоху технологій, зазначивши: «Щиро вітаю учасників форуму, науковців, практиків, експертів фінансового сектору, представників бізнесу та академічної спільноти із відкриттям ІІ Міжнародного фінансового форуму, присвяченого надзвичайно важливій темі – цифровій трансформації фінансового ринку та розвитку Fintech-індустрії.

Нова епоха змінює філософію мислення. Ми стоїмо на порозі зміни фінансової матерії – переходимо від лінійних моделей до нелінійного, багатофакторного архітектонізму фінансів. Основою цього переходу стають новітні фінансові технології. У центрі уваги – Fintech і штучний інтелект, суб’єкти банківського та страхового сектору. Ми формуємо нову парадигму, що базується не лише на синергії, а на колективному розумі й новітніх технологічних процесах. Наше завдання – виробити наукові платформи, які убезпечать нас від потенційних викликів, аби вони не стали загрозами. Адже сьогодні основою фінансів стає не лише економічна ефективність, а й безпека бізнесу, страхових організацій, людей».

Учасники форуму також акцентували увагу на актуальних викликах цифрової епохи, які вимагають вироблення нових моделей фінансової безпеки. Серед них – ризики кіберзагроз, можливі атаки з боку країни-агресорки, формування цифрової довіри, управління кіберризиками, забезпечення фінансової інклюзії, побудови ефективного регуляторного середовища. Саме тому подібні форуми є не лише майданчиками для обміну досвідом, а й потужними каталістами міждисциплінарних досліджень, що поєднують економіку, фінанси, ІТ, право та управління. Особливе значення має міжнародний характер форуму. Участь зарубіжних експертів і партнерів сприяє інтеграції України у глобальний науково-економічний простір, а також формуванню нових знань і компетентностей, які визначатимуть конкурентоспроможність нашої держави на світовому фінансовому ринку.

Ключові напрями обговорення ІІ Міжнародного фінансового форуму включають наступні теми: парадигма безпеки розвитку фінансового бізнес-простору в цифрову епоху; цифровізація банківського ринку: нові координати в умовах глобальної невизначеності; турбулентність страхового ринку в епоху цифровізації.

«Ми живемо у час, коли цифрові технології змінюють природу фінансових послуг, відкриваючи перед банківським і страховим бізнесом безпрецедентні можливості для розвитку. Штучний інтелект, блокчейн, відкриті платформи, big data – усе це стає не лише інструментами ефективності, а й каталізаторами довіри між людьми, бізнесом і державою. Разом із тим, цифрова трансформація – це не лише технічне оновлення, а передусім зміна мислення, цінностей, управлінських моделей. Саме тому така синергія між наукою, освітою, бізнесом і владою, яку забезпечує наш форум, є надзвичайно важливою», – підкреслив заступник голови Тернопільської ОВА Павло Журба.

Такі заходи вкотре підтверджують, що класичний університет Тернополя є потужним майданчиком для наукових ініціатив і міжнародного діалогу, де народжуються нові ідеї, технологічні рішення, стратегії розвитку фінансової системи майбутнього.

