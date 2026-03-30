Про травмовану 1,5-річну дівчинку поліцейських повідомили медики сьогодні вранці.

Малечу госпіталізували до обласної клінічної дитячої лікарні з ушкодженням руки.

Як з’ясувалося, дитина випала з вікна гуртожитку на вулиці Злуки, розповіли у поліції Тернопільської області.

Наразі дівчинка перебуває у лікарні під наглядом медиків. Її стан – задовільний.

За попередньою інформацією, дитина перебувала разом із мамою.

“Поки жінка зачиняла вхідні двері свого помешкання, дівчинка побігла на кухню загального користування, де було відкрите вікно, залізла на підвіконня і випала”, — зазначили у поліції.

Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.

Правоохоронці закликають батьків бути особливо уважними до маленьких дітей, не залишати їх без нагляду навіть на короткий час.