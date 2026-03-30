Підволочиські поліцейські затримали жителя Скалатської громади за підозрою у підпалі господарства колишнього тестя.

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі, повідомили у поліції Тернопільської області.

Пожежа сталася в одному з сіл громади. Спалахнула господарська будівля на території приватного домоволодіння.

Рятувальники локалізували пожежу. Ніхто не постраждав.

Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що причиною займання став підпал.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 33-річний житель Скалатської громади.

Оперативники відстежили маршрут його пересування та місцезнаходження.

Також з’ясувалося, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Правоохоронці за силової підтримки бійців КОРД провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили мобільний телефон і одяг, у якому він вчинив злочин. Підозрюваного затримали.

Як з’ясувалося, злочин було скоєно на ґрунті ревнощів.

“Удень чоловік приходив до будинку, де проживає його колишня дружина, погрожував їй, а ввечері проник на територію домоволодіння та підпалив господарське приміщення”, — розповіли в поліції.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою.