З 30 березня у Тернополі призупинено опалювальний сезон.

Ппо це повідомили у Тернопільській міській раді.

“З метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв у Тернополі буде тимчасово призупинено опалювальний сезон 2025-2026 років. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради”, — йдеться у повідомленні.

Опалення почали вимикати 30 березня з 00:00 год.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та його дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» доручено припинити подачу теплоносія від котелень із зазначеної дати.