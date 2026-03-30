Батареї стають холодними: сьогодні в Тернополі вимикають опалення
З 30 березня у Тернополі призупинено опалювальний сезон.
Ппо це повідомили у Тернопільській міській раді.
“З метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв у Тернополі буде тимчасово призупинено опалювальний сезон 2025-2026 років. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради”, — йдеться у повідомленні.
Опалення почали вимикати 30 березня з 00:00 год.
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та його дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» доручено припинити подачу теплоносія від котелень із зазначеної дати.