У Західноукраїнському національному університеті відбувся День відкритих дверей. Попри повітряні тривоги, разом з батьками й близькими до класичного університету Тернополя завітали сотні юнаків і дівчат з різних куточків України. Усі хотіли на власні очі побачити, де вони навчатимуться й проживатимуть найкращі студентські роки.

Гості мали змогу поспілкуватися з викладачами, студентами та представниками всіх інститутів, факультетів і коледжів. Завідувачі кафедр розповідали про освітні програми, особливості навчання, практичні заняття, а також про те, як університет реалізовує творчий потенціал молоді та формує успішну освітню траєкторію студентів.

Ректор університету Оксана Десятнюк привітала гостей та ознайомила їх з науковою та міжнародною діяльністю закладу вищої освіти. Очільниця освітнього закладу розповіла про місце ЗУНУ в національних та міжнародних рейтингах, інфраструктуру, систему підготовки фахівців, сучасні лабораторії, спортивні секції, творчі гуртки, бібліотеку імені Л. Каніщенка та навчально-наукові центри, що надають допомогу студентам за різноманітними напрямами. Особливу увагу ректор приділила міжнародним програмам студентської академічної мобільності.

На Дні відкритих дверей виступив надійний партнер ЗУНУ, директор Тернопільського обласного центру зайнятості – Микола Городецький. Він поділився корисною інформацією про працевлаштування, гранти для молоді, перспективи створення власної справи після закінчення навчання.

Відповідальний секретар приймальної комісії ЗУНУ Василь Мельниченко детально розповів майбутнім студентам про аспекти вступної кампанії 2026 року, формування конкурсного балу, кількість заяв та пріоритетність, вимоги до зарахування, особливості проведення НМТ, календар НМТ 2026 року, спеціальності та освітні програми.

А ще для старшокласників цікаву екскурсію студентським містечком провів історик, викладач ЗУНУ – Віталій Михайлиця. Молодь побачила сучасні хаби, аудиторії, гуртожитки та спортивні комплекси.