У вівторок в центрі Тернополя не буде води
У Тернополі 31 березня через ремонтні роботи тимчасово припинять водопостачання.
Про це повідомили у КП «Тернопільводоканал».
Із 9:00 до 21:00 у вівторок на кількох вулицях в центральній частині міста не буде холодної води – ремонтуватимуть водопровідну мережу на вулиці Над Ставом.
Без водопостачання залишаться будинки за такими адресами:
вул. Над Ставом;
вул. Руська, 1, 3, 5, 7, 9;
вул. Старий Ринок, 1, 1А, 3, 5;
вул. Замкова, 14.
Мешканцм рекомендують зробити необхідні запаси води.