У Тернополі 31 березня через ремонтні роботи тимчасово припинять водопостачання.

Про це повідомили у КП «Тернопільводоканал».

Із 9:00 до 21:00 у вівторок на кількох вулицях в центральній частині міста не буде холодної води – ремонтуватимуть водопровідну мережу на вулиці Над Ставом.

Без водопостачання залишаться будинки за такими адресами:

вул. Над Ставом;

вул. Руська, 1, 3, 5, 7, 9;

вул. Старий Ринок, 1, 1А, 3, 5;

вул. Замкова, 14.

Мешканцм рекомендують зробити необхідні запаси води.