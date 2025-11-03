Сьогодні, 3 листопада, у парку Тараса Шевченка працівники комунального підприємства проводитимуть роботи з видалення дерев.

У Тернопільській міській повідомляють — зрізатимуть аварійні та сухостійні дерева.

“Згідно з висновками комісійного обстеження, зрізанню підлягають дерева, що мають ознаки сухостою, уражені хворобами або становлять небезпеку для відвідувачів. Зокрема, буде видалено три дерева: дві сухостійні ялини та один багряник, які досягли вікової межі та створюють загрозу для людей”, — йдеться у повідомленні міської ради.

Фото – ілюстративне.

