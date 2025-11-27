У п’ятницю, 28 листопада, на вулиці Михайла Грушевського зріжуть шість дерев.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

У муніципалітеті кажуть, дерева позрізають у рамках другої черги облаштування безбар’єрного простору.

“Зріжуть липи, які за результатами обстеження експертної комісії перебувають у незадовільному стані: у дерев зафіксовано ознаки всихання, стовбурної та кореневої гнилі, ураження грибковими захворюваннями (зокрема, білою мармуровою гниллю), що призводить до інтенсивного руйнування їх деревини”, — запевняють у міській раді.

Видалення буде проводитися на ділянці від Тернопільської ЗОШ №3 у напрямку до вулиці Листопадової. Навесні на їхньому місці планують садити молоді шестирічні саджанці.

Липи, які будуть зрізати, висаджені в 1960-их роках.

Безбар’єрний простір облаштують на вулиці Михайла Грушевського – на ділянці від Театрального майдану до будівлі обласної військової адміністрації. Проєктом передбачено оновлення тротуарного покриття та пониження бордюрів.

